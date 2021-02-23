Tarsus Belediyesi ürettiği yöreye özgü marul fidelerini dağıtacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tarsus Belediyesi ürettiği yöreye özgü marul fidelerini dağıtacak

23.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:36
Tarsus Belediyesi ürettiği yöreye özgü marul fidelerini dağıtacak

Tarsus Belediyesi'nin "Ata tohumu" projesi kapsamında ürettiği Tarsus'a özgü kıvırcık marul fideleri çiftçilere ücretsiz dağıtılacak.

Tarsus Belediyesi'nin "Ata tohumu" projesi kapsamında ürettiği Tarsus'a özgü kıvırcık marul fideleri çiftçilere ücretsiz dağıtılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yerli tohumlarla organik tarımı teşvik etmek amacıyla başlatılan projeyle çiftçilere destek olmak amacıyla Tarsus kıvırcık marulu üretim çalışmasına başlandı.

Marulun tohumları bulundukları köylerden temin edilerek belediyenin tesislerinde çoğaltılıp geliştirilmek üzere işleme alındı.

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, tohum temininden, çoğaltma işlemine ve fide dağıtımına kadar tüm süreç boyunca aktif olarak çalıştıklarını belirtti.

Yörelerine özgü tarım ürünlerini bulup kendi tesislerinde geliştirip dağıttıklarını kaydeden Bozdoğan, "Bu çalışmalar kapsamında geliştirdiğimiz Tarsus kıvırcık marul türünden temin ettiğimiz tohumlardan yaklaşık 200 bin adet fide ürettik. Bu yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon fide üretimi ve dağıtımı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Sağlıklı, yerli ve milli olan ata tohumlarımıza yönelik çalışmalarımız çeşitlenerek devam edecek." ifadelerini kullandı.

Belediyede görevli ziraat mühendisi Mehmet Özer de bu türün unutulmaya yüz tutmuş bir ürün çeşidi olduğunu belirtti.

Tarsus kıvırcık marulunun verim olarak diğer marul türlerini göre avantajlı olduğunu kaydeden Özer, "Bu ürünün en büyük özelliği yağ oranının yüksek olması ve salata yapmaya uygun en çok bilinen çeşit olmasıdır. Hasat sürecinde yaklaşık bir buçuk kilo ağırlığa ulaşır, diğer marul çeşitlerine göre daha lezzetlidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kadir Topbaş Donald Trump Pervin Buldan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Prens Harry Türkan Şoray Mustafa Ceceli
Spor Mesut Özil Umut Bulut Ersun Yanal Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Mart İzmir Antalya Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tarsus Belediyesi ürettiği yöreye özgü marul fidelerini dağıtacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 14:45:49. #1.15#
title