Tarsus Belediyesi ürettiği yöreye özgü marul fidelerini dağıtacak

Tarsus Belediyesi'nin "Ata tohumu" projesi kapsamında ürettiği Tarsus'a özgü kıvırcık marul fideleri çiftçilere ücretsiz dağıtılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yerli tohumlarla organik tarımı teşvik etmek amacıyla başlatılan projeyle çiftçilere destek olmak amacıyla Tarsus kıvırcık marulu üretim çalışmasına başlandı.

Marulun tohumları bulundukları köylerden temin edilerek belediyenin tesislerinde çoğaltılıp geliştirilmek üzere işleme alındı.

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, tohum temininden, çoğaltma işlemine ve fide dağıtımına kadar tüm süreç boyunca aktif olarak çalıştıklarını belirtti.

Yörelerine özgü tarım ürünlerini bulup kendi tesislerinde geliştirip dağıttıklarını kaydeden Bozdoğan, "Bu çalışmalar kapsamında geliştirdiğimiz Tarsus kıvırcık marul türünden temin ettiğimiz tohumlardan yaklaşık 200 bin adet fide ürettik. Bu yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon fide üretimi ve dağıtımı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Sağlıklı, yerli ve milli olan ata tohumlarımıza yönelik çalışmalarımız çeşitlenerek devam edecek." ifadelerini kullandı.

Belediyede görevli ziraat mühendisi Mehmet Özer de bu türün unutulmaya yüz tutmuş bir ürün çeşidi olduğunu belirtti.

Tarsus kıvırcık marulunun verim olarak diğer marul türlerini göre avantajlı olduğunu kaydeden Özer, "Bu ürünün en büyük özelliği yağ oranının yüksek olması ve salata yapmaya uygun en çok bilinen çeşit olmasıdır. Hasat sürecinde yaklaşık bir buçuk kilo ağırlığa ulaşır, diğer marul çeşitlerine göre daha lezzetlidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt