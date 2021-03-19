Tarsus Belediyesinden ücretsiz marul fidesi
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Tarsus Belediyesinden ücretsiz marul fidesi

19.03.2021 12:55 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:17
Tarsus Belediyesinden ücretsiz marul fidesi

Tarsus Belediyesince, yerli tohumlar ile organik tarımı teşvik etmek amacıyla başlatılan 'Ata tohumu' projesi kapsamında yerli tohum marul fidelerinin dağıtımına başlandığı bildirildi.

Tarsus Belediyesince, yerli tohumlar ile organik tarımı teşvik etmek amacıyla başlatılan 'Ata tohumu' projesi kapsamında yerli tohum marul fidelerinin dağıtımına başlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Tarsus Yarenlik Alanı, Tarsus Belediyesi giriş kapısı ve Tarsus Belediyesine bağlı Kadın Yaşam Destek ve Yaşam Merkezinde olmak üzere üç farklı noktada toplam 200 bin yerli tohum marul fidesi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Tarsus Belediyesi, proje kapsamında başlattığı hamlede organik, sağlıklı ve yerli tarım ürünlerinin yeniden gün yüzüne çıkarılmasını sağlamakla birlikte bu ürünlerin üretimini yaygınlaştırmak ve çiftçilere destek olmak amacıyla bir dizi çalışma yapıyor. Bu çalışmalardan birisi de yerli tohum marul projesi olarak hayata geçirildi. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında yerli marul tohumları bulundukları köylerden temin edilip, belediye tesislerinde geliştirilip çoğaltılarak vatandaşlara dağıtılıyor.

"Hedef 1 milyon dağıtım"

Tohum temininden, çoğaltma işlemine ve fide dağıtımına kadar tüm süreç boyunca aktif olarak titiz bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Zehirsiz mutfaklar oluşturmak gayesiyle yola çıktığımız bu projede, detaylı araştırmalar yaparak yöremizde bulunan organik tarım ürünlerini buluyoruz ve bu ürünleri kendi tesislerimizde, kendi işgücümüzle geliştirip dağıtıyoruz. Çalışmalar kapsamında geliştirdiğimiz projemizde ise temin ettiğimiz tohumlardan şimdiye kadar yaklaşık 200 bin adet fide ürettik ve bugün şehrimizin farklı noktalarında dağıtımını gerçekleştirdik. Yaptığımız planlar doğrultusunda bu yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon fide üretimi ve dağıtımı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Sağlıklı, yerli ve milli olan ata tohumlarımıza yönelik çalışmalarımız çeşitlenerek devam edecek" dedi.

Yerli marulun verim ve lezzet olarak diğer marul türlerini geride bıraktığını dile getiren Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ziraat mühendisi Mehmet Özer, "Ürünün en büyük özelliği yağ oranının yüksek olması, diğer marul çeşitlerine göre daha lezzetli olması, uygun iklim koşullarında iyi bir gelişim göstermesi, hastalıklara karşı dayanıklı ve sofralık bir çeşit olması, genetiği bozulmamış olması, yaprağının yeşil renkli ve gevrek olmasıdır" diye konuştu. - MERSİN

Tarsus Belediyesinden ücretsiz marul fidesi
Tarsus Belediyesinden ücretsiz marul fidesi
Tarsus Belediyesinden ücretsiz marul fidesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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