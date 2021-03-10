Tarsus Belediyesi üreticilere 10 bin ücretsiz fidan dağıttı
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Tarsus Belediyesi üreticilere 10 bin ücretsiz fidan dağıttı

10.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:09
Tarsus Belediyesi üreticilere 10 bin ücretsiz fidan dağıttı

Tarsus Belediyesi'nce kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla üreticilere ücretsiz 5 bin zeytin ve 5 bin incir fidanı dağıtıldı.

Tarsus Belediyesi'nce kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla üreticilere ücretsiz 5 bin zeytin ve 5 bin incir fidanı dağıtıldı.

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yaptığı açıklamada, kırsal kesimde yaşayan halkın yaşam standardının yükseltilmesi, gelecek nesillerin daha sağlıklı ve daha organik beslenebilmesi için belediye olarak üstün bir çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Ekmeğini topraktan çıkaran üreticileri desteklemek için çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Bozdoğan, "Belediyemiz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yapılan çalışmalarda yöremize ait ürünler başta olmak üzere örneğin Tarsus'a özgü Sarıulak zeytinleri gibi, örneğin başka yöreye ait fakat bölgemizde yetişmeye müsait olan Gemlik cinsi zeytin gibi türleri ve geçmiş dönemlerde yoğun bir şekilde ekimi yapılan ancak günümüzde unutulmaya yüz tutmuş türler gibi ürünleri gün yüzüne çıkartarak yeniden toprak anaya teslim ediyoruz. Şehrimizin önemli geçim kaynağı olan tarımın gelişmesi, organik tarımın devamlılığının sağlanması ve gelecek nesillere sağlıkla aktarılması için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Ürettiğimiz fideler toprak ana ile buluşup gelecek nesillere kök salacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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