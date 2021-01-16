Tarsus Belediyesi Sıfır Atık Belgesi aldı
16.01.2021 15:07 | Son Güncelleme: 16.01.2021 15:10
Tarsus Belediyesinin, Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandığı bildirildi.
Tarsus Belediyesinin, Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğünce "Atık Getirme Merkezi"nin kurulmasının ardından Sıfır Atık Belgesi alındığı belirtildi.
Açıklamada, merkez kampüs ve ek binalarında Sıfır Atık Yönetim Sistemine geçildiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt