Tarsus Belediyesi Sıfır Atık Belgesi aldı
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Tarsus Belediyesi Sıfır Atık Belgesi aldı

16.01.2021 15:07 | Son Güncelleme: 16.01.2021 15:10
Tarsus Belediyesi Sıfır Atık Belgesi aldı

Tarsus Belediyesinin, Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandığı bildirildi.

Tarsus Belediyesinin, Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğünce "Atık Getirme Merkezi"nin kurulmasının ardından Sıfır Atık Belgesi alındığı belirtildi.

Açıklamada, merkez kampüs ve ek binalarında Sıfır Atık Yönetim Sistemine geçildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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