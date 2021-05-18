Tarsus Belediyesi, pandemiye rağmen 2020'yi bütçe fazlasıyla kapattı
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Tarsus Belediyesi, pandemiye rağmen 2020'yi bütçe fazlasıyla kapattı

Tarsus Belediyesi, pandemiye rağmen 2020'yi bütçe fazlasıyla kapattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Pandemi döneminde esnaftan işçiye, çiftçiden öğrenciye kadar her kesime nakdi ve ayni yardımda bulunan, sosyal destek projeleri gerçekleştiren Tarsus Belediyesinin, tüm bu sosyal harcamalara rağmen 2020 yılını yaklaşık 12 milyon liralık bütçe fazlasıyla kapattığı bildirildi.

Pandemi döneminde esnaftan işçiye, çiftçiden öğrenciye kadar her kesime nakdi ve ayni yardımda bulunan, sosyal destek projeleri gerçekleştiren Tarsus Belediyesinin, tüm bu sosyal harcamalara rağmen 2020 yılını yaklaşık 12 milyon liralık bütçe fazlasıyla kapattığı bildirildi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sayıştay'ın 2020 yılı denetleme raporu, belediye bir yandan pandeminin zorlu koşullarında sosyal destek projelerini ve yatırımları sürdürürken bir yandan da kaynakları verimli kullanarak bütçe fazlası verdiğini ortaya koydu. Rapora göre, 2020 yılında Tarsus Belediyesinin faaliyet gideri 195 milyon 786 bin 396 lira, faaliyet geliri ise 207 milyon 574 bin 980 lira olarak gerçekleşti. Rapora göre, olumlu faaliyet sonucu ise 11 milyon 788 bin 583 olarak gerçekleşti.

"Birçok belediye eksi ile kapatırken biz fazla ile kapattık"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, meclis toplantısında yaptığı konuşmada Sayıştay raporunu değerlendirdi. Bozdoğan, "Rapora genel olarak baktığımızda gerçekten çok da sevindirici bir tablo ile karşı karşıyayız. 2016 yılında gerçekleşen denetim raporunda Sayıştay müfettişleri tarafından 207 adet olumsuz bulgu varken, 2020 yılı denetim raporunda bu taslak raporda 10'a düşmüş. Belediyemiz için belki de olumlu değerlendirilmesi gereken en önemli noktalardan biri, belediyemiz faaliyetlerinden dolayı tahakkuk eden 2020 yılı faaliyet giderimizin 195 milyon 786 bin 396 lira 98 kuruş; faaliyet gelirimizin 207 milyon 574 bin 980 lira 45 kuruş olduğu. Sonuç olarak olumlu faaliyet sonucu, yani gelir ve giderlerimiz arasındaki farkın 11 milyon 788 bin 583 lira gerçekleştiği Sayıştay denetim raporu ile sabitlenmiş bulunmaktadır. Pandemi dönemi de göz önünde bulundurulduğunda belki de Türkiye'deki birçok belediyenin eksi bütçe ile kapattığı 2020 yılını yaklaşık 12 milyon lira bütçe fazlası ile kapatmış bulunmaktayız" dedi. - MERSİN

Tarsus Belediyesi, pandemiye rağmen 2020'yi bütçe fazlasıyla kapattı
Tarsus Belediyesi, pandemiye rağmen 2020'yi bütçe fazlasıyla kapattı
Tarsus Belediyesi, pandemiye rağmen 2020'yi bütçe fazlasıyla kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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