Tarsus Belediyesi'nin üreticilere yönelik yerli tohum desteği devam ediyor
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Tarsus Belediyesi'nin üreticilere yönelik yerli tohum desteği devam ediyor

Tarsus Belediyesi'nin üreticilere yönelik yerli tohum desteği devam ediyor
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Tarsus Belediyesi'nin üreticilere yönelik başlattığı yerli tohum desteği devam ediyor.

Tarsus Belediyesi'nin üreticilere yönelik başlattığı yerli tohum desteği devam ediyor.

Destek çerçevesinde Çakırlı ve Cinköy Mahallesi'nde üreticilere dağıtılan karpuz ve kavun fideleri, düzenlenen etkinlikle toprakla buluştu.

Etkinliğe katılarak fideleri toprağa eken Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, belediye olarak amaçlarının yerli tohumlarla hormonsuz üretim yapılması olduğunu kaydetti.

Üreticiye bu konuda her türlü desteği verdiklerini belirten Bozdoğan, "Hem üretimde hem de yarın ürünlerini toplarken bunların kullanılması ve işlenmesi açısından destek olacağız. Bunları alıp gerek halk marketlerimizde satacağız, gerek ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtacağız. Üreticimin alın terinin boşa gitmemesi için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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