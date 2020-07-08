Tarsus Belediyesi'nin Siptilli Çarşısından zararı 600 bin lira
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Tarsus Belediyesi'nin Siptilli Çarşısından zararı 600 bin lira

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 2015 yılında vakıflardan kiralanan Siptilli Çarşısından şu ana kadar kurumun yaklaşık 600 bin lira zarar ettiğini ve buraya dünyanın 70. Yeryüzü Pazarını kuracaklarını söyledi.

Tarsus Belediyesi'nin Siptilli Çarşısından zararı 600 bin lira
08.07.2020 10:52 | Son Güncelleme: 08.07.2020 10:56

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 2015 yılında vakıflardan kiralanan Siptilli Çarşısından şu ana kadar kurumun yaklaşık 600 bin lira zarar ettiğini ve buraya dünyanın 70. Yeryüzü Pazarını kuracaklarını söyledi.

Tarsus Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Müdürlük ve komisyonlardan gelen maddelerin görüşüldüğü mecliste, daimi encümen üyeliğine Mert Keleşoğlu, Ekrem Fevzi Çoşkun ile Kerim Nezihi Dağlı seçilirken, İhtisas komisyonlarına da 5'er meclis üyesi seçimi, oy birliğiyle kabul edildi.

"2019 yılında belediyeyi 97 milyon lira borçla devraldık"

2019 yılı faaliyet raporunun da okunduğu mecliste söz alan Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 2019 yılının Nisan ayında belediyeyi 97 milyon lira borçla devir aldıklarını vurgulayarak, "Göreve geldiğimizde belediyenin kasasında sadece 1 milyon TL vardı. İstediğimiz yatırımları yapamadık. Ancak var olan bütçe ile güzel çalışmalar ortaya koyduk. 2019 yılı sonunda ise 2020 yılının yatırım yılı olduğunu açıkladık. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle insan üstü bir çabayla Tarsus Belediyesi olarak Türkiye'de öncü çalışmalara imza attık. Bundan sonraki süreçte halkımıza en iyi hizmeti sunup, projelerimizi hayata geçireceğiz" dedi.

"Kadınlara verilmese gereken iş yerleri, 6 erkeğe verildi"

Son zamanlarda Siptilli Çarşısının boşaltılmasıyla ilgili verilen karar neticesinde eleştirilere maruz kaldıklarını hatırlatan Bozdoğan, "Siptilli Çarşısı, 2015 yılında vakıflardan kiralandı. Önce meslek odalarına verilecek diye kiralandı. Önceki yerel yönetim tarafından girişimci kadınlara verildiği söylenen işyerleri, 6 erkek vatandaşımıza tahsis edilmiş ve bugün halen 3. şahıslara devrinden ötürü çarpık yapıda işletilen bir kompleks haline dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.

Belediyenin son 5 yılda Siptilli Çarşısından yaklaşık 600 bin lira zarar ettiğini ifade eden Bozdoğan, "Şuan vakıflara yıllık verilen kira ücreti 174 bin lira. Gelir ise 44 bin lira. Bunun yanı sıra orada bulunan hiçbir işyerinin ruhsatı yok. Oradaki esnaflara saygım var ancak dönemin yerel yönetimi tarafından uygulanan yanlış bir proje. Siptilli Çarşısına dünyanın 70'nci, Türkiye'nin ise 4'ncü Yeryüzü Pazarını kuracağız" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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