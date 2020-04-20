Tarsus Belediyesi'nin bando takımından sokak konseri Tarsus Belediyesi'nin bando takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar için konser düzenledi.

Tarsus Belediyesi'nin bando takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar için konser düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki sokakları gezerek şarkılar ve maşlar çalan bandoya, balkonlarına çıkan vatandaşlar alkışlarla eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, hem birlik ve beraberliği arttırmak hem de vatandaşlara moral vermek için etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Kaynak: AA