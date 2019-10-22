Tarsus Belediyesi'nden operasyonda yaralanan askere yardım

22.10.2019 14:30

Tarsus Belediyesi, Barış Pınarı Harekatı sırasında yaralanan Komanda Uzman Çavuş Faruk Yılmaz'a nakit yardımı yapacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, harekatta yaralanan Yılmaz, tedavisinin ardından memleketi Tarsus'a geldi.

Yılmaz'ı ağırlayan Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, mücadelesinden dolayı Yılmaz'ı tebrik etti.

Bozdoğan ayrıca, Yılmaz'a 10 bin lira yardım yapılmasıyla ilgili meclise önerge verildiğini, önergenin oy birliğiyle kabul edildiğini kaydetti.

Kaynak: AA