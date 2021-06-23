Tarsus Belediyesi, müzisyenlere her türlü desteği verecek
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Tarsus Belediyesi, müzisyenlere her türlü desteği verecek

Tarsus Belediyesi, müzisyenlere her türlü desteği verecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediyesi, pandemi kısıtlamaları nedeniyle zor günler geçiren müzisyenlere her türlü desteği verecek.

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediyesi, pandemi kısıtlamaları nedeniyle zor günler geçiren müzisyenlere her türlü desteği verecek. Müzisyenlerle bir araya gelen Belediye Başkanı Bozdoğan, sadece konserlere değil, müzisyenlerin getireceği projelere de destek vermek istediğini söyledi.

Pandemi sürecinde başta esnaf, çiftçi ve dar gelirliler olmak üzere toplumun her kesimiyle iç içe olan, sorunlara çözüm bulmaya çalışan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, pandemi süreci nedeniyle aylardır çalışamayan, son günlerde de saat kısıtlamalarına takılan müzisyenlerle bir araya geldi. Tarsus Belediye Başkanlığı makamındaki görüşme, müzisyenlerin dinlenme ve çalışma saatleri dikkate alınarak akşamın ilerleyen saatlerine, müzisyenlerin vardiyalarını bitirdikleri saatlere denk getirildi.

Müzisyenlerin yaşadıkları sıkıntıları dinleyen Başkan Bozdoğan, "Sizlerin bana getireceği önerilerle ben sadece sizlerle günlük olarak küçük konserler düzenlemek değil başka getireceğiniz projeleri aktif hale getirip bu kentin müzisyenlerini ve buna gönül vermiş insanların bir yere gelmesini istiyorum. Bizbizeyiz, ne yaparsak birlikte yaparız; paylaşarak, dayanışarak yaparız. Bu dayanışmayı ve paylaşmayı da birlikte gösterelim" dedi.

Sohbetin ardından saatler 00.00'ı gösterdiğinde Başkan Bozdoğan'ın çalışma ofisinde müzisyenlerin melodileri yükseldi. Müzisyenler, Zülfü Livaneli'nin, Sabahattin Ali'nin şiirinden bestelediği "Leylim ley" türküsünü söylerken, Başkan Bozdoğan da konuklarına eşlik etti. - MERSİN

Tarsus Belediyesi, müzisyenlere her türlü desteği verecek
Tarsus Belediyesi, müzisyenlere her türlü desteği verecek
Tarsus Belediyesi, müzisyenlere her türlü desteği verecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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