Tarsus Belediyesi, Mesaj Uygulaması Başlattı

Tarsus Belediyesi, Gelirler Müdürlüğü'nde sicil kaydı bulunan mükelleflere bilgilendirme mesajı gönderecek.



Belediye Başkanı Şevket Can, yaptığı yazılı açıklamada, mükelleflere mesaj yoluyla da hizmet vereceklerini kaydetti.



Emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergisi gibi yıl içerisinde 2 eşit taksitle ödenen vergilerin unutulması nedeniyle böyle bir uygulama başlatıklarını aktaran Can, "Vatandaşlarımızın gecikme faizine maruz kalmamaları için emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergisi borçları dönem içerisinde göndereceğimiz mesajla hatırlatılacak." ifadesini kullandı.



Can, şunları kaydetti:



"Vatandaşlarımızın bu sistemden yararlanabilmeleri için öncelikle cep telefonu numaralarını sisteme işletmeleri gerekmektedir. Gelirler Müdürlüğü olarak daha önce internet üzerinden e-ödeme sistemi ve gezici vezne tahsilat aracıyla devam eden hizmetimize bir yenisini daha ekleyerek vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmetler sunmaya devam edeceğiz."