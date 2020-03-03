Tarsus Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
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Tarsus Belediyesi meclis toplantısı yapıldı

Tarsus Belediyesinin mart ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan başkanlığında gerçekleşti.

03.03.2020 19:56 | Son Güncelleme: 03.03.2020 19:56
Tarsus Belediyesi meclis toplantısı yapıldı

Belediyesinin mart ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı başkanlığında gerçekleşti.

Bozdoğan, Belediye Ceclis Salonundaki toplantıda, belediye gelir ve giderlerinin ilçenin merkezi noktalarındaki ışıklı panolarda gösterileceğini belirtti.

Toplantı gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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