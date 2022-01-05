Tarsus Belediyesi kırsal mahallelerde hamur yoğurma makinesi dağıttı - Haberler
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Tarsus Belediyesi kırsal mahallelerde hamur yoğurma makinesi dağıttı

Tarsus Belediyesi kırsal mahallelerde hamur yoğurma makinesi dağıttı
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Tarsus Belediyesi, ilçenin kırsal mahallelerinde hamur yoğurma makinesi dağıtımı yaptı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Tarsus Belediyesi, ilçenin kırsal mahallelerinde hamur yoğurma makinesi dağıtımı yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, hamur yoğurma işleriyle uğraşan kadınlara kolaylık sağlanması için tedarik edilen makineler, 16 mahallenin muhtarlığına ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, hamur işlerinin zahmetli olduğunu belirterek, "Hem kadınlarımızın hamur yoğurma işini kolaylaştırmak hem de işlemler sırasında oluşabilecek sağlık sorunlarının önüne geçmek için yaptığımız bu destekleri sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Taşobası Mahallesi Muhtarı Kurtuluş Gazi de makineleri kullanmak isteyen mahalle sakinlerinin kendileriyle irtibat kurabileceğini kaydetti.

Tarsus Belediyesi kırsal mahallelerde hamur yoğurma makinesi dağıttı

Tarsus Belediyesi kırsal mahallelerde hamur yoğurma makinesi dağıttı

Tarsus Belediyesi kırsal mahallelerde hamur yoğurma makinesi dağıttı

Tarsus Belediyesi kırsal mahallelerde hamur yoğurma makinesi dağıttı

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

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