Tarsus Belediyesi kırsal kalkınma atağına hız verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarsus Belediyesi kırsal kalkınma atağına hız verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tarsus Belediyesi kırsal kalkınma atağına hız verdi

Tarsus Belediyesi. küçük üreticileri desteklemek ve kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla başlattığı kırsal kalkınma atağına yaptığı yeni çalışmalarla hız verdi.

Tarsus Belediyesi. küçük üreticileri desteklemek ve kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla başlattığı kırsal kalkınma atağına yaptığı yeni çalışmalarla hız verdi.

Kırsalda maddi zorluk çeken besiciler ve tarımsal faaliyette bulunan çiftçiler için daha önce destek sözü veren Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 2 yılda yaptığı 106 açılışın ardından verdiği sözü yerine getirdi ve kırsal kalkınma desteği için kolları sıvadı. Bu kapsamda sorunları yerinde incelemek ve verimliliği düşüren hastalıklara hızlı çözüm sağlamak için Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ile birlikte bir çözüm heyeti oluşturuldu. Yapılan heyet çalışmaları kapsamında görevlendirilen veterinerler ve ziraat mühendisleri, köyleri tek tek gezerek sorunlara yerinde çözüm sağlıyor. Göçük, Alibeyli, Kızılçukur, Damlama mahallelerinde muhtarların talepleri üzerine incelemelere katılan heyet, talep üzerine küçükbaş hayvanlara iç ve dış parazit aşılamasında bulundu. Tarımsal Hizmetlerde görevli olan mühendislerin, çiftçiler ile yaptığı görüşme sonrasında özellikle yaz meyveciliği üzerine sorunların olduğu saptanırken, incelemelerini tamamlayan heyetin raporu doğrultusunda Tarsus'ta geniş katılımlı 'Tarsus Tarımsal Kalkınma Çalıştayı' düzenlenebileceği ifade edildi.

"Biliyoruz ki köylünün can damarı tarımdır"

Tarım ve hayvancılık konusunda üreticilerin bilinçlenmesi adına yapılan çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade eden Başkan Haluk Bozdoğan, "24 ayda 106 açılış yaptık. Yaptığımız bu açılışların çoğunu kırsal kalkınmaya yönelik sosyal tesisler oluşturuyor. Kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla köylerde açmış olduğumuz sosyal tesislerde eğitimlerimize bugün itibari ile başladık. Üreticilerimizin bilinçlenmesi, verimin artması ve kırsal kalkınmanın ivme kazanması amacıyla başlattığımız eğitimler köylerde yaşayan vatandaşlarımız için hayati önem taşıyor. Biliyoruz ki, köylünün can damarı tarımdır, hayvancılıktır, görevimiz de bu damara can vermektir. Tarsus Belediyesi olarak bu bilinçle etkili projeler üretip işbirliği çalışmaları yapıyoruz. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylümüzün desteklenmesi adına üzerimize düşen görevi fazlasıyla yapmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda tüm köylerimize açmayı planladığımız sosyal tesislerde tarım ve hayvancılığın gelişimi açısından faydalı olabilecek eğitimler yapmaya başladık. Belediyemize bağlı bu tesislere ziraat mühendisleri, veterinerler ve işbirliği içinde olduğumuz kırsal kalkınma ajanslarına bağlı uzmanlar getirerek tek geliri tarım ve hayvancılık olan köylümüzün ekonomik gelişimini sağlayıp kırsal kalkınmaya katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Yapacağımız çalışmalarla her zaman köylümüzün yanında olmaya gayret göstereceğiz" dedi. - MERSİN

Tarsus Belediyesi kırsal kalkınma atağına hız verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Özgür Özel Hayati Yazıcı Mustafa Şentop
Magazin Bahar Candan Acun Ilıcalı Caner Cindoruk İbrahim Çelikkol
Spor Metin Oktay Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ölü Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tarsus Belediyesi kırsal kalkınma atağına hız verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 14:48:37. #1.16#
title