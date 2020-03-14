Tarsus Belediyesi, kentin dört bir yanında ilaçlama yapıyor
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Tarsus Belediyesi, kentin dört bir yanında ilaçlama yapıyor

Tarsus Belediyesi, son dönemde dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı ortak kullanım alanları, kamu kurumları, otogar, toplu taşıma araçları, çöp konteynerleri ve belediye birimlerinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları başlattı.

14.03.2020 12:11 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:12
Tarsus Belediyesi, kentin dört bir yanında ilaçlama yapıyor

Tarsus Belediyesi, son dönemde dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı ortak kullanım alanları, kamu kurumları, otogar, toplu taşıma araçları, çöp konteynerleri ve belediye birimlerinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları başlattı.


Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler başta korona virüs olmak üzere salgın hastalıklara karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına hız verdi. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın talimatları doğrultusunda korona virüse ve bulaşıcı hastalıklara karşı ilaçlama çalışmaları yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlileri tarafından ilçe genelinde ortak kullanım alanları başta olmak üzere, kamu kurumları, otogar, toplu taşıma araçları, çöp konteynerleri ve belediye birimlerinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları başlatıldı.


Öte yandan, korona virüse önlem olarak belediye tarafından yapılacak olan tüm kültür ve sanat etkinliklerine bir süreliğine ara verilirken, belediye bünyesindeki Zübeyde Hanım Bütünleşik Yaşam Evi, Ülker Aydın Yaşlı Dayanışa Evi, Seher Togo ve Nene Hatun Kreşi, tüm kütüphaneler, okuma salonları ve Mehmet Bal Sanat Galerisi de kullanıma kapatıldı.


"Virüsün önemi, çok yeni olduğu için hiç kimsenin ona karşı bağışıklığının olmamasından kaynaklanıyor"


Başkan Bozdoğan, korona virüs ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı çalışmaların hız kesmeden aralıksız devam edeceğini belirterek, "Yeni korona virüs neredeyse tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde de görüldü. Virüsün önemi çok bulaşıcı ve ağır seyirli olmasından değil, çok yeni olduğu için hiç kimsenin ona karşı bağışıklığının olmamasından kaynaklanıyor. Aslında normal mevsimsel gribe göre daha bulaşıcı ve daha tehlikeli değil. Vücut direnci yüksek olanlarda hafif seyrediyor. Kronik bir hastalığı olanlar ise daha fazla etkileniyorlar" dedi.


"Halkımızdan, hijyen konusunda daha hassas davranmalarını istiyoruz"


Hastalığın belirtileri konusunda vatandaşlara bilgi veren Bozdoğan, "Covid-19 virüsle enfekte olan kişilerde yüksek ateş, öksürük ve solunum güçlüğüne neden oluyor. Belirtiler büyük ölçüde mevsimsel grip ve nezle belirtilerine benziyor. Hastalık birçok kişide daha hafif belirtilere yol açmakla birlikte sağlık sorunları ve kronik hastalıkları olan kişilerde daha ağır seyredebiliyor. Covid-19 virüsü genel olarak öksürme ve hapşırma sonucu damlacık yoluyla bulaşıyor. Başka bulaşma yolu olup olmadığı konusunda araştırmalar sürüyor. Bu konuda halkımızdan tek istediğimiz, bu konuda paniğe kapılmadan, temizlik ve hijyen konusunda biraz daha hassas davranmaları, sağlıklı şekilde beslenmeleri ve sıvı tüketimini ihmal etmeden yaşamlarını sürdürmeleridir. Hastalığı daha ciddi geçiren vatandaşların kendi başlarına antibiyotik kullanma yoluna gitmeden hastanelere başvurarak tedavilerini yaptırmaları ve hem bu şekilde kendilerini korumaları hem de başkalarına bulaştırma riskini ortadan kaldırmalarını rica ediyoruz" şeklinde konuştu.


Tarsus Belediyesinin açıklamasında, hastalıktan korunma yollarına ilişkin de şu bilgiler verildi:


"Hasta kişilerden en az 1 metre mesafe ile uzak durmak gerekir. Eller sık sık sabunla en az 20 saniye boyunca dikkatlice yıkanmalı. Ellerin su ve sabunla yıkanamadığı durumlarda en az yüzde 60 oranında alkol içeren el dezenfektanları kullanılabilir. Kolonya da bu amaçla kullanılabilir. Ağız, yüz ve gözlere ellerin temas ettirilmemesi alışkanlık haline getirilmeli. Hasta kişiler öksürürken veya hapşırırken damlacık yoluyla bulaşmayı önlemek için ağız ve burunlarını tek kullanımlık peçetelerle veya dirseklerinin iç kısmıyla mutlaka kapatmalılar. Maske sağlam kişilere değil, hasta olanlara ve sağlık personeline öneriliyor. Virüs insan dışında yüzeylerde kısa süre canlı kalabilir. Çok sık ve farklı kişilerin dokunduğu yüzeyler uygun şekilde sık sık temizlenmeli. Antibiyotikler virüslere etki etmezler. Ülkemizde çok sık yapılan bir yanlış; viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımıdır. Korona virüsler de tüm diğer virüsler gibi antibiyotiklerden etkilenmezler. Bu yeni virüsü etkileyecek ilaçlarla ilgili dünya çapında çok sayıda araştırma yürütülüyor." - MERSİN

Kaynak: İHA

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