Tarsus Belediyesi 'Kadınlar Günü'nü kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tarsus Belediyesi 'Kadınlar Günü'nü kutladı

08.03.2021 15:04 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:09
Tarsus Belediyesi 'Kadınlar Günü'nü kutladı

Tarsus Belediyesince, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla etkinlik düzenlediği bildirildi.

Tarsus Belediyesince, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla etkinlik düzenlediği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün koordinesinde Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezinde düzenlenen etkinlik kapsamında, 'Kadın Kitaplığı ve Okuma Köşesi' ile fotoğrafçılık kursu alan kadınların fotoğraflarından oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan etkinlikte yaptığı konuşmada, "Keşke her gün kadın günü olarak algılansa ve o algı, o bilinç bir kentin kimliğine, kültürüne tamamen işlense. Çocukluğumuzda 'cumhuriyet kadınları' derdik. Bizi eğiten, öğreten o cumhuriyet kadınlarımızla gurur duyardık. Bugün kentlerde eşitlik eylem planı tam olarak ortaya konulsaydı herhalde bugünlerin hiçbir anlamı kalmazdı. Ama hala var olan, kadınlarımıza karşı olan şiddet ve haksızlıklar tüm toplumu üzmekle birlikte derin yaralar açıyor. Keşke hayatımıza değer ve anlam katan kadınlarımızı her gün daha iyi bir saygıyla, sevgiyle ansalar. Keşke herkes kadına karşı yapılan haksızlıkların karşısında birlik olabilse. ve bunu kent kimliğine, kent kültürüne, kent bilincine işleseler" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama programına Tarsus Fotoğraf Derneği ve Tarsus Türk Sanat Musikisi Derneği Kadın Korosu da destek verdi. Tarsus Türk Sanat Musikisi Derneği Kadın Korosunun, Şef Uğur Burcu Gökayaz yönetiminde verdiği mini konser kutlamalara renk kattı. Katılımcı kadınlara, günün anısına el çantaları hediye edildi.

Katılımcılar daha sonra Tarsus'un tarihi ve turistik yerlerini gezdi. - MERSİN

Tarsus Belediyesi 'Kadınlar Günü'nü kutladı
Tarsus Belediyesi 'Kadınlar Günü'nü kutladı
Tarsus Belediyesi 'Kadınlar Günü'nü kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ömer Çelik Meral Akşener Muharrem İnce Fahrettin Koca
Magazin Bülent Ersoy Aleyna Tilki Serdar Ortaç Demet Akalın
Spor Ali Koç Can Bartu Ünal Karaman Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tarsus Belediyesi 'Kadınlar Günü'nü kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 15:34:43. #1.16#
title