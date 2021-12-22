Tarsus Belediyesi, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümüne özel pul bastırttı - Haberler
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Tarsus Belediyesi, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümüne özel pul bastırttı

Tarsus Belediyesi, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümüne özel pul bastırttı
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Tarsus'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle ilçe belediyesince yıldönümüne özel pul bastırıldı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Tarsus'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle ilçe belediyesince yıldönümüne özel pul bastırıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bastırılan pullarda Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçeyi ziyaretleri ile ilçenin tarihi ve kültürel değerlerinin fotoğraf ve resimleri yer alıyor.

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, bastırılan pullar ile hem ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümüne özel bir anlam katacağını hem de ilçenin tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti.

Bastırılan pulların, tüm posta işlemlerinde kullanılacağını kaydeden Bozdoğan, "Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında posta pulları ile tarihe bir kez daha not düşmüş oluyoruz: " ifadesini kullandı.

Tarsus Belediyesi, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümüne özel pul bastırttı

Tarsus Belediyesi, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümüne özel pul bastırttı

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

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