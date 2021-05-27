Tarsus Belediyesi, halka yenidünya dağıtmaya devam ediyor
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Tarsus Belediyesi, halka yenidünya dağıtmaya devam ediyor

Tarsus Belediyesi, halka yenidünya dağıtmaya devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediyesi, kendisine ait topraklarda yetiştirdiği yenidünya meyvesini halka ücretsiz dağıtmaya devam ediyor.

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediyesi, kendisine ait topraklarda yetiştirdiği yenidünya meyvesini halka ücretsiz dağıtmaya devam ediyor.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Haluk Bozdoğan'ın girişimleri sonucunda Tarsus Belediyesine ait topraklarda yetiştirilen ürünler halkın faydasına sunulmaya devam ediyor, belediye üretiyor halk faydalanıyor.

Tarsus Belediyesi kendi topraklarında yetiştirdiği yenidünya meyvesini halka ücretsiz dağıtmaya devam ediyor. Halk Marketler üzerinden dar gelirli vatandaşlara ücretsiz dağıtılan yenidünya meyvesinin bir kısmı da kadın kooperatiflerine de bağışlanarak kadınların gelişim ve bütçesine katkıda bulunuluyor.

Tarsus Belediyesine ait bahçelerde yetiştirilen yenidünya meyvesi Tarsus Belediyesi personeli tarafından toplanıp ambalajlanarak Halk Marketler üzerinden dar gelirli vatandaşlara ulaştırıldı. Halkın olanı halka verdiği için başkan Bozdoğan'a teşekkürlerini ileten vatandaşlar, yapılan çalışmadan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

Görevi devraldıktan sonra belediyeye ait toprakları halkın faydasına sunmak için çalışmalar başlattıklarını ve bu doğrultuda projeler ürettiklerini dile getiren Başkan Bozdoğan, "Tarsus Belediyesine ait bahçelerin bakımını yaparak ürünlerini de halkın faydasına sunuyoruz. Yaptığımız çalışmalarda her zaman halkın menfaatini gözetiyoruz. Halkın olanı halka vermek için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi. - MERSİN

Tarsus Belediyesi, halka yenidünya dağıtmaya devam ediyor
Tarsus Belediyesi, halka yenidünya dağıtmaya devam ediyor
Tarsus Belediyesi, halka yenidünya dağıtmaya devam ediyor
Tarsus Belediyesi, halka yenidünya dağıtmaya devam ediyor
Tarsus Belediyesi, halka yenidünya dağıtmaya devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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