Tarsus Belediyesi Halk Market açtı
31.01.2021 09:41 | Son Güncelleme: 31.01.2021 09:44
Tarsus Belediyesi kentte Halk Marketi hizmete açtı.
Tarsus Belediyesi kentte Halk Marketi hizmete açtı.
Marketin açılışında konuşan Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, hedeflerinin 45 halk market olduğunu söyledi.
Markette ilk etapta belirli ürünlerin satılacağını ifade eden Bozdoğan, bakkalların işleyişini etkilemeyeceğini belirtti.
Konuşmaların ardından marketin açılışı gerçekleştirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt