Tarsus Belediyesi genel temizlik çalışması yaptı

Tarsus Belediyesi tarafından ilçe yolları ve boş arsalarda genel temizlik çalışması yapıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü 30 personel 2 süpürge aracı,3 açık araç, 2 holder ve bir toprak karıştırıcı ekipmanla yapılan çalışmada ekipler mahallelerde yerlere atılan ambalaj atıklarını, çeşitli evsel atıkları topladı, süpürme araçları ile yollar temizlendi, ot mücadelesi yapıldı.

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, bu çalışmalarını şehrin tüm sokakları temiz hale gelene kadar sürdüreceklerini belirtti.

Yürüttükleri rutin temizlik işlemlerinin yanı sıra her gün bir mahallede kapsamlı temizlik çalışmasını amaçladıklarını ifade eden Bozdoğan, şunları kaydetti:

"Kenttin tüm noktalarında vatandaşları rahatsız edecek şekilde görüntü ve çevre kirliliğine neden olan atıkları ortadan kaldırmak ve halkın temiz bir şehirde yaşamalarına olanak sağlayıcı faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tarsus'u tertemiz bir şehir hale getireceğimizin sözünü vermiştik. Bahar temizliği kapsamında, 180 mahallemize tek tek gireceğiz. Her mahalleye yerleştirdiğimiz konteynerlerin temizliği başta olmak üzere tüm çöp atıklarını temizleyeceğiz. Vatandaşlarımızın da bizim bu temizlik seferberliğine uygun hareket ederek evsel atık ve çöplerini konteynerlere atmalarını rica ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt