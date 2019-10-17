Tarsus Belediyesi, Dünya Gıda Gününde stant açtı

17.10.2019 10:35

Tarsus Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 16 Ekim Dünya Gıda Günü etkinliği kapsamında stant açarak, vatandaşları israfa karşı alınmasını gereken önlemler ve sağlıklı beslenme hakkında bilgilendirdi. Stantta vatandaşlara elma da dağıtıldı.



Tarsus Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dünya Gıda Gününde, "Sağlıklı Beslenelim İsraf Etmeyelim" sloganı ile Yarenlik alanında stant açtı. Stantta, Belediye Başkan Yardımcısı Füsun Kaleli ile sağlık ekipleri, vatandaşlara gıdaların üretimi, tüketimi ve satış noktalarındaki hijyenin sağlanması konusunda bilgilendirme yaptı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, israfa karşı alınması gereken önlemler ile sağlıklı beslenme hakkında da bilgiler aktarıldı.



Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Dünya Gıda Gününün en önemli hedeflerinden biri de yeterli ve dengeli beslenme önemine dikkat çekmektir. Sağlıklı bir Tarsus sloganı ile yola çıkarak, sağlıklı beslenme, israf ve açlığa dikkat çekmek istedik. Bu doğrultuda Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz, çeşitli bilgilendirme faaliyetleri yürütmekte olup, sağlıklı doğal ürünlerin teşviki konusunda halkımıza gerekli bilgilendirmeyi yaptı" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA