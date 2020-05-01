Tarsus Belediyesi, çiftçilerden aldığı mahsulleri vatandaşa dağıtmaya devam ediyor
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Tarsus Belediyesi, çiftçilerden aldığı mahsulleri vatandaşa dağıtmaya devam ediyor

Tarsus Belediyesi, çiftçilerden aldığı mahsulleri vatandaşa dağıtmaya devam ediyor
01.05.2020 16:56 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:56

Korona virüs (Covid 19) salgını nedeniyle sıkıntılı günler geçiren çiftçilerin mahsullerini satın alan Tarsus Belediyesi, ilçede ihtiyacı olan vatandaşlara poşetleyip, dağıtmaya devam ediyor.

Korona virüs (Covid 19) salgını nedeniyle sıkıntılı günler geçiren çiftçilerin mahsullerini satın alan Tarsus Belediyesi, ilçede ihtiyacı olan vatandaşlara poşetleyip, dağıtmaya devam ediyor.

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, korona virüs ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle, evlerinden dışarı çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çiftçilerin ürettiği mahsulleri kimi zaman belediyenin öz kaynakları, kimi zaman ise hayırsever vatandaşların yaptıkları bağışlar ile satın alınmasını sağlıyor. Yapılan bağışlar ile temin edilen gıda kolileri ve çiftçilerden satın alınan mahsullerin belediye tesislerinde taksimatını yaptıran Başkan Bozdoğan, oluşturduğu 14 ekip aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında belirlenen mahallelerde kapı kapı dağıttırıyor.

Bu güne kadar bir çok mahallede gerçekleştirilen, gıda kolisi sebze yardımı ve fide dağıtımları, bu kez Şehitler Tepesi ve Kırklarsırtı mahalleleriyle birlikte Türkiye Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'nda rehabilite edilen öğrencilerin ailelerine, ilçede bulunan tüm gazilere, Talasemi Derneği, Sakatlar Derneği, İşitme Engelliler ve Görme Özürlüler deneklerinin üyelerine dağıtıldı.

Belediye ekipleri tarafından yapılan gıda ve sebze yardımlarını teslim alan vatandaşlar ve derneklerin üyeleri bu sıkıntılı günlerde yanlarında olan Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan ve belediye ekiplerini teşekkürlerini sundular. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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