Tarsus Belediyesi, çiftçiden aldığı 10 ton karpuzu halka dağıttı
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Tarsus Belediyesi, çiftçiden aldığı 10 ton karpuzu halka dağıttı

Tarsus Belediyesi, çiftçiden aldığı 10 ton karpuzu halka dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediyesi, çiftçiden aldığı 10 ton karpuzu, Halk Marketler üzerinden dar gelirli vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediyesi, çiftçiden aldığı 10 ton karpuzu, Halk Marketler üzerinden dar gelirli vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Tarsus Belediyesi, çiftçinin elinde kalan mahsulleri ata tohumu ile takas ederek alıyor, Halk Marketler üzerinden dar gelirli vatandaşlara ulaştırıyor. Böylece hem çiftçinin zararı en aza iniyor hem de dar gelirli vatandaşların yüzü gülüyor.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında dar gelirli vatandaşların sofralarına ulaştırılmak üzere çiftçiden 10 ton karpuz alındı, Halk Marketler üzerinden vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, çiftçinin zararını en aza indirmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Hedefimiz, çiftçimizin zarar etmemesi ve dar gelirli vatandaşlarımızın yüzünün gülmesidir. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalarda mahsulü elinde kalan çiftçiyle kontak oluşturuyoruz ve elindeki mahsulü alıyoruz. Bunun karşılığında da kendi tesislerimizde geliştirdiğimiz ata tohumlarını çiftçimize ücretsiz vererek zararı en aza indirgiyoruz. Daha sonra çiftçiden aldığımız bu mahsulleri dar gelirli vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere belediyemize bağlı Halk Marketlere veriyoruz. Bu çalışmayla hem dar gelirli vatandaşlarımızın hem de çiftçimizin yüzü gülüyor" dedi.

Yapılan çalışmayla ilgili memnuniyetini dile getiren çiftçi Mustafa Sarı, "Tarsus Belediyesi, elimizde kalan, satılmayan karpuzlarımızı halka dağıtmak üzere bizden aldı. Bunun karşılığında da bize yer fıstığı ata tohumlarını bağışlayarak zararımızı en aza indirdi, bizlere destek oldu. Bu desteklerinden dolayı Başkanımız Haluk Bozdoğan'a çok teşekkür ederim" dedi. - MERSİN

Tarsus Belediyesi, çiftçiden aldığı 10 ton karpuzu halka dağıttı
Tarsus Belediyesi, çiftçiden aldığı 10 ton karpuzu halka dağıttı
Tarsus Belediyesi, çiftçiden aldığı 10 ton karpuzu halka dağıttı
Tarsus Belediyesi, çiftçiden aldığı 10 ton karpuzu halka dağıttı
Tarsus Belediyesi, çiftçiden aldığı 10 ton karpuzu halka dağıttı
Tarsus Belediyesi, çiftçiden aldığı 10 ton karpuzu halka dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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