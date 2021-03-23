Tarsus Belediyesi çalışanları Kapadokya'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tarsus Belediyesi çalışanları Kapadokya'da

23.03.2021 15:38 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:53
Tarsus Belediyesi çalışanları Kapadokya'da

Tarsus Belediyesi, yoğun geçecek olan hizmet maratonunu masaya yatırmak ve yeni yapılacak olan hizmetlerin planlamasını yapmak için Kapadokya'da eğitim kampına girdi.

Tarsus Belediyesi, yoğun geçecek olan hizmet maratonunu masaya yatırmak ve yeni yapılacak olan hizmetlerin planlamasını yapmak için Kapadokya'da eğitim kampına girdi.

Bir otelde düzenlenen eğitim kampına Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Fen İşleri, Muhtarlık İşleri, Veteriner Hizmetleri, Destek Hizmetleri ve Makina İkmal Bakım ve Onarım müdürlüklerinde görev yapan çalışanlar katıldı. Tarsus ve ilçede yetişen ürünlerin tanıtım ve pazar arayışlarında yeni birliktelikler kurmak ve yatırımcıları yeni projelerle buluşturmak adına bir dizi toplantının da gerçekleştirildiği eğitim kampında, Tarsus Belediye'sinin yanı sıra çevre belediyelerin kurum amirleri ve personeli de Tarsus beyazı üzümünün tanıtım ve bilgilendirme toplantıları da gerçekleştirildi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan öncülüğünde gerçekleşen toplantılara. Tarsus Belediyesi Başkan yardımcıları ve kurum müdürleri de eşlik etti. Bu tip organizasyonların devam edeceğini belirten Bozdoğan, "Bugün burada tüm belediye çalışanlarımızla daha güzel, daha yaşanabilir bir Tarsus'u inşa etmek için bir aradayız. Daha önce de personel toplantılarımızda ifade ettiğim gibi özveriyle çalışan personellerimizin çalışma azmini daha da yüksek tutmak için onları ara ara ödüllendireceğim bugün burada termal otelde onlara tatil yapabilme, Kapadokya şehrini gezebilme imkanını hep çalışma azimlerine binaen ödül olarak sunuyorum, biliyorum ki bir belediyenin çalışanı ne kadar mutlu olursa o kadar verimli olur ve o şehir de o kadar mutlu olur. Daha yaşanabilir bir Tarsus için elimden gelen gayreti göstermeye çalışacağım" dedi. - MERSİN

Tarsus Belediyesi çalışanları Kapadokya'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fahrettin Koca Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Jason Statham Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tarsus Belediyesi çalışanları Kapadokya'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 15:54:53. #1.15#
title