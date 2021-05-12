Tarsus Belediyesi bayram hazırlıklarını tamamladı
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Tarsus Belediyesi bayram hazırlıklarını tamamladı

Tarsus Belediyesi bayram hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yarın başlayıp 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü sona erecek olan Ramazan Bayramı için bütün hazırlıkların tamamladığını bildirdi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yarın başlayıp 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü sona erecek olan Ramazan Bayramı için bütün hazırlıkların tamamladığını bildirdi.

Tarsus Belediyesi, 3 günlük Ramazan Bayramı hazırlıklarını yaptı. Bayram önlemlerine ilişkin açıklama yapan Başkan Haluk Bozdoğan, vatandaşların huzurlu, rahat ve sağlıklı bir bayram geçirmeleri için yerel yönetim olarak tüm hazırlıkları yaptıklarını belirterek, vatandaşların Ramazan Bayramı kutladı. Bozdoğan, "Ramazan Bayramı öncesi tüm tedbirlerimizi aldık, özellikle şeker ve gıda satışı yapılan yerlerde ekiplerimiz tarafından yapılan kontrolleri sıklaştırdık. Halkımıza bozuk ve kullanım süresi dolmuş gıda maddeleri satılmasının ve yedirilmesinin önüne geçmek için iş yerlerine gerekli denetimleri ekiplerimiz aralıksız olarak gerçekleştiriliyor" dedi.

Belediye birimlerinin bayram süresince çalışacak nöbetçi listelerini oluşturduklarını bildiren Bozdoğan, "Görevli personelimiz, bayram öncesi ve bayram süresince vatandaşların bayramı rahat, huzurlu ve güvenli geçirmeleri için çalışacak. Tarsuslu vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramını kutluyor, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde bayramı geçirmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı, geçen yıl 12 Mart'tan bu yana yürüttükleri mücadeleyi aksatmadan devam ettirdiklerini de vurgulayan Bozdoğan, şöyle devam etti:

"Caddeleri, sokakları ve çöp konteynerlerini sürekli dezenfeksiyon işlemine tabi tutuyoruz. Bu zor süreçte halkımızı koruyucu tedbirler kapsamında evlerinde kalmaya ve biraz daha sabırlı olmaya davet ediyorum. Lütfen bayram rehavetine kapılıp sağlıklarını tehlikeye atmasınlar. Biz belediye olarak bu konuda üzerimize düşen ne varsa onu yapmaya devam edeceğiz. Ekiplerimiz, bir yandan rutin belediyecilik hizmetlerini sürdürürlerken diğer yandan da vatandaşlarımızdan gelen talepleri yerine getirmek için gece gündüz demeden görevlerini canla başla devam ettiriyorlar."

Başkan Bozdoğan, hizmet birimlerinin bayram tatili süresince açık ve halkın hizmetinde olacağını, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzlukta vatandaşların Alo 153 Zabıta Şikayetler, 185 su arıza ve itfaiye ve sağlık hizmetleri için 112 numaralı telefonları arayabileceklerini söyledi. - MERSİN

Tarsus Belediyesi bayram hazırlıklarını tamamladı
Tarsus Belediyesi bayram hazırlıklarını tamamladı
Tarsus Belediyesi bayram hazırlıklarını tamamladı
Tarsus Belediyesi bayram hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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