Tarsus Belediyesi, 8 tesisi hizmete açtı
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Tarsus Belediyesi, 8 tesisi hizmete açtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Tarsus Belediyesi, 8 tesisi hizmete açtı

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye, aralarında 2 halk market ile 1 kooperatif ürün satış noktasının bulunduğu 8 tesisi hizmete açtı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye, aralarında 2 halk market ile 1 kooperatif ürün satış noktasının bulunduğu 8 tesisi hizmete açtı.

Tarsus Belediyesi bir gün içinde 8 yeni tesisin açılışını yaptı. Aynı gün içinde 2 halk market şubesi, 1 okuma salonu, 4 park ve yeşil alan, 1 kooperatif ürünleri sergi ve satış noktası Tarsusluların hizmetine girdi. Son açılışlarla birlikte Tarsus'taki halk market sayısı 6'ya çıktı. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, halk marketler ile kooperatif ürün satış ve sergi salonlarını Tarsus'ta kooperatifçiliğin, tarımsal üretimin desteklenmesi açısından önemsediklerini ifade etti. Anadolu topraklarının iki Türkiye'yi besleyecek kadar bereketli olduğuna işaret eden Bozdoğan, "İki Türkiye'yi besleyecek bir Anadolu varken, hala ithalat yapıyorsanız, bunun tedavisini yapmak istiyorsanız, bir reçete geliştirmeye çalışırsınız, reçeteyi de mutlaka bir kooperatifleşme olarak yazarsınız. Çare kooperatifleşme" dedi.

Tarsus Belediyesi'nin süt toplamaya başladığını söyleyen Bozdoğan, "Küçük süt üreticilerini korumak için bunu yapıyoruz. Bunun Türkçe adı nedir biliyor musunuz? 'Beyaz Devrim'dir. Sadece üretici kooperatifi değil eğer bugün tüketici kooperatifi olarak da çalışmalarını hızlandırır, kadrolarını kurarlarsa yarın keçiboynuzuyla, üzümüyle, inciriyle tatlı bir devrim yaparlar. O tatlı devrimi yaptıkları zaman da yanlarında güçlü bir yerel yönetim olduğu zaman da çözülmeyecek hiçbir sorun olmadığını çok net bir şekilde görürler. Evet, çok güçlü bir Tarsus Belediyesi var, Tarsus Belediyesi'nin de güçlü bir Tarım Müdürlüğü var" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Tarsus Belediyesi, 8 tesisi hizmete açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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