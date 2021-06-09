Tarsus Belediyesi 41 hizmetin toplu açılışını gerçekleştirdi

Tarsus Belediyesi'nce tamamlanan 41 hizmet, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Tarsus Belediyesi'nce tamamlanan 41 hizmet, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Sucularlı mahallesinde düzenlenen toplu açılış törenine CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, partililer ile muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Bozdoğan, belediye tarafından yaptırılan 10 doktor odası, 10 muhtar odası, 9 okuma salonu, 6 konuk evi, 5 koruluk ve 1 meydan düzenlemesinin açılışını yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Bozdoğan, açılışların ileriki günlerde de devam edeceğini ifade etti.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da, CHP'li belediyelerin hizmet üretmeye devam ettiğini kaydederek, "Yerelde yaptığımız başarılı hizmetleri genel iktidarımızda da yapacağız." ifadesini kullandı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ise Tarsus Belediyesi'nin toplu hizmet açılışlarını takdirle karşıladığını belirterek, hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından davetliler, kurdele keserek 41 hizmetin açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt