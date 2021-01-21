Tarsus Belediyesi 40 kişilik özel temizlik ekibi kurdu

Tarsus Belediyesi'nce kurulan 40 kişilik ekip, çalıştıkları mahallelerde yeşil alan düzenlemesi, mahalle ve sokak temizliği, yol bakım ve onarım çalışması yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğü'nden gelen personelin oluşturduğu 40 kişilik ekip, her hafta 1 mahallede temizlik, bakım onarım ve yeşil alan düzenlemesi yapıyor.

Açıklamada kentin tüm noktalarında görüntüyü bozan ve çevre kirliliğine neden olan aksaklıkları ortadan kaldırmak ve halkın taleplerine göre çalışma yapmaya büyük özen gösterdiklerini belirten Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Kadim kentimiz Tarsus'u pırıl, pırıl yapana kadar mahallelerdeki tespit ettiğimiz aksaklıkları gidermek için çalışmalarımız aralıksız şekilde devam ediyor. Türkiye'nin en büyük ilçelerinden birisi olan ilçemize hizmet götürme çabası içerisindeyiz. 179 mahallemizi tek tek geziyoruz. Buralarda tespit ettiğimiz sorunları çözmek ve gerekli hizmetleri halkımıza sunmak için planlamalar yaptık. Yollarla ilgili bakım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor. Bir yandan şehri daha modern hale getirmek için bir yandan da, yeşillendirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt