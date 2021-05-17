Tarsus Belediyesi 2020'yi yaklaşık 12 milyon liralık bütçe fazlasıyla kapattı
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Tarsus Belediyesi 2020'yi yaklaşık 12 milyon liralık bütçe fazlasıyla kapattı

Tarsus Belediyesi 2020'yi yaklaşık 12 milyon liralık bütçe fazlasıyla kapattı
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 2020'yi yaklaşık 12 milyon liralık bütçe fazlasıyla kapattıklarını belirtti.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 2020'yi yaklaşık 12 milyon liralık bütçe fazlasıyla kapattıklarını belirtti.

Bozdoğan, belediye meclisinde yaptığı konuşmasında, Sayıştay raporunu değerlendirdi.

Geçen yılı yaklaşık 12 milyon liralık bütçe fazlasıyla kapattıklarını belirten Bozdoğan, "2020 yılı faaliyet giderimizin 195 milyon 786 bin 396 lira 98 kuruş, faaliyet gelirimizin 207 milyon 574 bin 980 lira 45 kuruş oldu. Gelir ve giderlerimiz arasındaki farkın 11 milyon 788 bin 583 lira gerçekleştiği Sayıştay denetim raporu ile sabitlenmiş bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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