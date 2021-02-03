Tarsus Belediye Meclisi şubat ayı toplantısı yapıldı
03.02.2021 10:25 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:28
Tarsus Belediyesi şubat ayı toplantısı Başkan Haluk Bozdağan başkanlığında gerçekleştirildi.
Tarsus Belediyesi şubat ayı toplantısı Başkan Haluk Bozdağan başkanlığında gerçekleştirildi.
Başkan Bozdoğan, Meclis Toplantı Salonunda, Tarsus'a yatırım yapmak isteyen herkese ellerinden gelen imkanı sunmaya hazır olduklarını belirtti.
Kentin tanıtımı ve gelişmesi adına hazırladıkları uluslararası projeleri hayata geçireceklerini kaydeden Bozdoğan, bu kapsamda 3 önemli projenin bulunduğunu söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt