Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, gazetecilerle bir araya geldi - Haberler
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Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, gazetecilerle bir araya geldi

AA, Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, gazetecilerle bir araya geldi

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, gazetecilerle bir araya geldi.

BOZDOĞAN, AYDIN (AA) - Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, gazetecilerle bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen toplantıda Bozdoğan, ilçe gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tarsus'ta vatandaşların huzur ve mutluluk içerisinde yaşamasını istediklerini ifade eden Bozdoğan, "Buranın yükselmesini, il olmasını istiyorum. Tarsus halkı yeter ki kenetlensin." dedi.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Haluk Bozdoğan, Bozdoğan, Tarsus, Güncel, Haberler

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