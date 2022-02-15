BOZDOĞAN, AYDIN (AA) - Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, gazetecilerle bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen toplantıda Bozdoğan, ilçe gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tarsus'ta vatandaşların huzur ve mutluluk içerisinde yaşamasını istediklerini ifade eden Bozdoğan, "Buranın yükselmesini, il olmasını istiyorum. Tarsus halkı yeter ki kenetlensin." dedi.