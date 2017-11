Tarsus Belediye Başkanı Can, Oda Başkanlarıyla Buluştu

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, ilçedeki meslek oda başkanları ve esnaf kefalet kooperatifi başkanlarıyla bir araya geldi.





Can, bir restorandaki bulaşmada, belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi.





Ortak payda olan Tarsus etrafında birleşmek gerektiğini ifade eden Can, kentte kurumlar arası sağlanan birlikteliğin örnek olduğunu bildirdi.



Kent merkezinin hareketlenmesi için iş yerlerinin akşamları belli bir saate kadar açık olmasını isteyen Can, iş yerlerinin ışıklarının açık kalması konusunda da oda başkanlarına ve esnafa büyük görev düştüğünü ifade etti.





Yerel yönetim olarak hizmete hız kesmeden devam ettiklerini aktaran Can, şunları kaydetti:



"Otelle ilgili çalışmamız ihale aşamasına gelmek üzere. Berdan Nehri birinci etabın inşaat çalışması hızla devam ederken, biz ikinci etap için altyapı hazırlıklarına başladık. Kemalpaşa Sanayi Sitesinde çalışmalar devam ediyor. Balık pazarı için yer arayışımız sürüyor. Kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar devam ediyor. Yenimahalle, Gaziler, Bağlar, Kırklarsırtı, Duatepe, İsmetpaşa, 82 Evlerin ikinci kısmı, Beydeğirmeni, Fahrettinpaşa ve Tozkoparan gibi yerlerde kentsel dönüşümü işaretledik. İmardan geçti. Geçen hafta müteahhitlerle bir araya geldik, kentsel dönüşümle ilgili ortak hareket etmelerini söyledik. Birkaç mahallemizde konut çalışması yapacağız. Eğer müteahhitlerden talep olmazsa, belediye İmar Limited Şirketi olarak biz bu işin üstesinden geleceğiz."