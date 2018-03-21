Tarsus Belediye Başkanı Can, Esnafla Bir Araya Geldi

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, esnafla bir araya geldi.

Traktörcüler Sitesinde esnafla bir araya gelen Can, burada yaptığı konuşmada, amaçlarının Tarsus'ta ekonomiyi hareketlendirmek olduğunu söyledi.

Traktörcüler pazarı kurma çalışmalarının devam ettiğini belirten Can, şöyle devam etti:

"Şehrimizde yaşayan bütün insanlarımıza hizmet ederken, sivil toplum kuruluşlarımızla, odalarımızla, muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla görüşerek, konuşarak, projelerimizi gerçekleştirmeden önce birlikte karar verip, birlikte hizmete geçiriyoruz. Bugün burada traktörcüler sitesinde bunun bir örneğini yaşayacağız. Hepinizin bildiği gibi 2014 seçimlerinden sonra görev alanımız çok genişledi. 129 köyümüz ve 5 beldemiz Tarsus Belediyemizin bir mahallesi haline dönüştü. Görevimiz ve yetkimiz 4 kat arttı. Ama biz bu işin çıraklığından mutfağından geliyoruz. Gece uyumadan, gündüz yorulmadan hizmetlerimize devam ediyoruz. Ayrım yapmadan, ayırmadan, dini, dili, ırkı ne olursa olsun şeffaf belediyecilik anlayışımızla Allah rıza için çalışıyoruz. Bu böyle de devam edecek."

Çukurova'ya hizmet verecek bir pazar kuracaklarını ifade eden Başkan Can, traktörcüler sitesini ve pazarını önemsediğini sözlerine ekledi.

Can, şalvarı ve Tarsus'a özgü 8 köşeli kasketi ile traktöre binerek, günün anısına fotoğraf çektirdi.