Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'dan yangına dayanıklı ağaç türlerinin ekilmesi çağrısı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'dan yangına dayanıklı ağaç türlerinin ekilmesi çağrısı Açıklaması

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'dan yangına dayanıklı ağaç türlerinin ekilmesi çağrısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yangına dayanıklı ağaç türlerinin ekilmesi için çağrı yaptı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yangına dayanıklı ağaç türlerinin ekilmesi için çağrı yaptı.

Bozdağan, yazılı açıklamasında, yangınlarda kolayca yanabilen kızılçamın değil, menengiç ve meşe gibi yangına dayanıklı türlerin ekilmesi konusunda önerilerde bulunarak, ilçede bu yönde gerekli çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Türkiye'deki orman yangınlarına büyük üzüntü duyduklarını aktaran Bozdoğan, "Doğanın akciğerlerine yeniden kavuşabilmesi ve kendini yenileyebilmesi için yanan bölgelerin bir süre doğal haline bırakılarak, bu yerlerin dışındaki uygun alanlara yangına dayanıklı ağaç türleri dikilmeli. Bundan sonrası için ekilecek her fidan vazgeçilmez bir değer taşıyor. Sadece yüreğimizi yakan yangınlar değil, birçok nedenle çölleşme riski ile karşı karşıya olan ülkemizde yurttaşlarımızın imkanları doğrultusunda fidan dikmelerini rica ediyorum." ifadesini kullandı.

Bozdoğan, ilçede olası yangına karşı ormanlık alanlara yakın mahallelere yüksek kapasiteli su tankerleri yerleştireceklerini kaydetti.

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'dan yangına dayanıklı ağaç türlerinin ekilmesi çağrısı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

Son dakika haberleri: İzmir'de pes dedirten görüntüler: Havai fişek yangın çıkardı, o devam etti
Son dakika haberleri: İzmir'de pes dedirten görüntüler: Havai fişek yangın çıkardı, o devam etti
'Help Turkey' kampanyasını inceleyen Profesör Marc Owen Jones: Atılan tweet'lerin büyük bir kısmı sahte hesaplardan
"Help Turkey" kampanyasını inceleyen Profesör Marc Owen Jones: Atılan tweet'lerin büyük bir kısmı sahte hesaplardan
'Sopalı şifacı' kaçtı, mühürlenen ofisin önünde kuyruk bitmedi: Belki gelir, hocaya inanıyorum
"Sopalı şifacı" kaçtı, mühürlenen ofisin önünde kuyruk bitmedi: Belki gelir, hocaya inanıyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Aliyev Devlet Bahçeli Ömer Halisdemir Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Alişan Onur Akay Tuğba Özay
Spor Ali Koç Rıza Kayaalp Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'dan yangına dayanıklı ağaç türlerinin ekilmesi çağrısı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 19:49:59. #1.14#

title