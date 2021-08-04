Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'dan yangına dayanıklı ağaç türlerinin ekilmesi çağrısı Açıklaması

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yangına dayanıklı ağaç türlerinin ekilmesi için çağrı yaptı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yangına dayanıklı ağaç türlerinin ekilmesi için çağrı yaptı.

Bozdağan, yazılı açıklamasında, yangınlarda kolayca yanabilen kızılçamın değil, menengiç ve meşe gibi yangına dayanıklı türlerin ekilmesi konusunda önerilerde bulunarak, ilçede bu yönde gerekli çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Türkiye'deki orman yangınlarına büyük üzüntü duyduklarını aktaran Bozdoğan, "Doğanın akciğerlerine yeniden kavuşabilmesi ve kendini yenileyebilmesi için yanan bölgelerin bir süre doğal haline bırakılarak, bu yerlerin dışındaki uygun alanlara yangına dayanıklı ağaç türleri dikilmeli. Bundan sonrası için ekilecek her fidan vazgeçilmez bir değer taşıyor. Sadece yüreğimizi yakan yangınlar değil, birçok nedenle çölleşme riski ile karşı karşıya olan ülkemizde yurttaşlarımızın imkanları doğrultusunda fidan dikmelerini rica ediyorum." ifadesini kullandı.

Bozdoğan, ilçede olası yangına karşı ormanlık alanlara yakın mahallelere yüksek kapasiteli su tankerleri yerleştireceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt