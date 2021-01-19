Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'dan kırsaldaki mahallelere ziyaret
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Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'dan kırsaldaki mahallelere ziyaret

19.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:52
Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'dan kırsaldaki mahallelere ziyaret

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçenin kırsal kesimindeki mahalleleri gezerek, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçenin kırsal kesimindeki mahalleleri gezerek, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Belediye meclis üyelerinin de eşlik ettiği Bozdoğan, Özbek, Çamtepe, Damlama, Kadelli, Çiftlik, Sandal, Kaburgediği, Kurtçukuru, Boğazpınarı, Olukkoyağı, İnköy, Kenzin, Gülek, Çukurbağ ve Çamalan mahallerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bozdoğan, sohbet ettiği vatandaşların sorunlarını da dinledi.

Açık hava toplantısında konuşan Bozdoğan, "Görevde olduğumuz her an hizmet vermeyi, her zaman vatandaşımızla iç içe olmayı benimsiyoruz. Siyasi amaçlarla değil, hizmet amacıyla sabahın erken saatlerinde başlattığımız ziyaretlerimizde mahallelerimizde halkımızla buluştuk. Vatandaşlarımızla sohbet ettik, dertlerini dinledik." ifadesini kullandı.

Bozdoğan, ziyaretlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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