Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunda sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de sessizlik hakim
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunda önceki günlere oranla sakinlik gözlemlendi.
12.04.2020 13:33 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:35
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunda önceki günlere oranla sakinlik gözlemlendi.
Şehirler arası yolculuk yapan araçların sıklıkla kullandığı otoyolda sessizlik hakimdi.
Kaynak: AA