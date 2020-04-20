Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunda "koronavirüs sakinliği" Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 31 ile giriş-çıkış yasağı uygulanmasıyla şehirler arası yolculuk yapan otobüs ve araçların sıklıkla kullandığı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda sakinliğin hakim olduğu görüntülendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 31 ile giriş-çıkış yasağı uygulanmasıyla şehirler arası yolculuk yapan otobüs ve araçların sıklıkla kullandığı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda sakinliğin hakim olduğu görüntülendi. Mersin Gişeleri sınırlarındaki otoyolda araç yoğunluğunun önceki günlere oranla azaldığı gözlendi. Kaynak: AA