Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunda "koronavirüs sakinliği"
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında giriş-çıkış yasağının sürdüğü Mersin gişelerinde sakinlik gözlendi.
06.04.2020 13:56 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:59
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında giriş-çıkış yasağının sürdüğü Mersin gişelerinde sakinlik gözlendi.
Mersin'in de aralarında bulunduğu 30'u büyükşehir 31 kente yürürlüğe koyulan giriş-çıkış yasağı uygulamasıyla kentte şehirler arası yolculuk yapan otobüs ve araçların sıklıkla kullandığı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda önceki günlere oranla araç yoğunluğu azaldı.
Kaynak: AA