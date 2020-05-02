Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda sakinlik hakim
02.05.2020 15:43 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:44
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 31 kentteki sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda önceki günlere oranla sakinliğin oluştuğu görüntülendi.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 31 kentteki sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda önceki günlere oranla sakinliğin oluştuğu görüntülendi.
Şehirler arası yolculuk yapan araçların sıklıkla kullandığı otoyolda sessizliğin hakim olduğu görüntülere yansıdı.
Kaynak: AA