Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda sakinlik hakim
TAG Otoyolu Mersin Gişeleri sınırı MERSİN - Mersin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunun önceki günlere oranla sakin olduğu görüldü.
19.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 19.04.2020 15:33
TAG Otoyolu
Mersin Gişeleri sınırı
MERSİN - Mersin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunun önceki günlere oranla sakin olduğu görüldü. Şehirler arası yolculuk yapan araçların sıklıkla kullandığı otoyolda sessizlik hakimdi.
Kaynak: AA