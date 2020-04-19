Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda sakinlik hakim
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Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda sakinlik hakim

TAG Otoyolu Mersin Gişeleri sınırı MERSİN - Mersin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunun önceki günlere oranla sakin olduğu görüldü.

19.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 19.04.2020 15:33
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda sakinlik hakim

TAG Otoyolu

Mersin Gişeleri sınırı

MERSİN - Mersin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunun önceki günlere oranla sakin olduğu görüldü. Şehirler arası yolculuk yapan araçların sıklıkla kullandığı otoyolda sessizlik hakimdi.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda sakinlik hakim

Kaynak: AA

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