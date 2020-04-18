Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda sakinlik hakim
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 31 kentteki sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda önceki günlere oranla sakinliğin oluştuğu görüntülendi.
18.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 18.04.2020 14:17
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 31 kentteki sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda önceki günlere oranla sakinliğin oluştuğu görüntülendi.
Şehirler arası yolculuk yapan araçların sıklıkla kullandığı otoyolda sessizliğin hakim olduğu gözlemlendi.
Kaynak: AA