Tarsus Abdulkerim Bengi Anadolu Lisesi mezunları, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olacak

Tarsus Abdulkerim Bengi Anadolu Lisesi (AKBAL) Mezunlar Derneği, okulda öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere katkı sağlamak amacıyla çalışma yapacak.

Tarsus Abdulkerim Bengi Anadolu Lisesi (AKBAL) Mezunlar Derneği, okulda öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere katkı sağlamak amacıyla çalışma yapacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, kısa sürece önce dernek çatısı altında bir araya gelen AKBAL mezunları, 1987 yılında kurulan ve alanında birçok başarılı ismi mezun veren okullarıyla iş birliği çalışmasına imza attı.

AKBAL'da eğitim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere destek sağlamak amacıyla başlatılan çalışma kapsamında dernek başkan yardımcıları Ahmet Gökhan Sökmen ve Neslihan Çayan ile sayman Enver Kök ve genel sekreter Aliye Özcan okulu ziyaret etti.

Okul Müdürü İbrahim Söker ile görüşen heyet, yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Söker, ziyarette, okulda çok başarılı öğrenciler olduğunu ve bunlardan bir kısmının düzenli bursa ihtiyaç duyduğunu belirtti.

AKBAL Mezunlar Derneği Başkanı Sabri Seyis ile kendisini ziyarete gelen heyete teşekkür eden Söker, "Okul yönetimi ve mezunlar derneğimiz iş birliğinde çok güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Ahmet Gökhan Sökmen de yeni kurulmuş bir dernek olduklarını bildirerek, "Hem öğrenci kardeşlerimize hem de mezunlarımıza yönelik ilerleyen süreçte çok fazla etkinlik gerçekleştirmek istiyoruz. Bu noktada tüm mezunlarımızın da desteğini ve üyeliğini bekliyoruz. Okul müdürümüze ve geçmişten bugüne bizlerde emeği olan tüm eğitimcilerimize teşekkür ederiz." açıklamasında bulundu.

Sökmen, ziyaret sonunda Söker'e, okul öğrencilerine teslim edilmek üzere hazırlanan tişörtleri verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal