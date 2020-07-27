Tarsus'a şehit ateşi düştü
Tarsus'a şehit ateşi düştü Mersi'deki kazada şehit olan Mustafa Dağlı'nın şehadet haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu Mersin'in Mut ilçesinde Kıbrıs'a gidecek askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu Tarsuslu Mustafa Dağlı'nın kazada şehit oldu.
Tarsus'a şehit ateşi düştü
Mersi'deki kazada şehit olan Mustafa Dağlı'nın şehadet haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu
MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde Kıbrıs'a gidecek askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu Tarsuslu Mustafa Dağlı'nın kazada şehit oldu.
Asker Mustafa Dağlı'nın şahadet haberi Mersin'in Tarsus ilçesi Tepeköy Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı. Şehidin Tepeköy Mahallesinde bulunan baba ocağına acı haber, Garnizon Komutanı Şükrü Uzundağ, Jandarma Komutan Vekili Kadir Dölek, Tarsus Emniyet Müdür Ercan Erbil, Müftü Ali Can askeri yetkililer tarafından 112 Acil ekipleri ile birlikte verildi. Dağlı'nın şehadet haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Mustafa Dağlı'nın 1 ay önce Manisa'ya askere gittiği öğrenildi.
Şehit Dağlı'nın Tepeköy Mahallesi'ndeki baba ocağı Türk bayrağı asılırken, yakınları ve mahalle sakinleri eve akın etti.
Şehidin yarın toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: İHA