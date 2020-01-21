Tarsus 53 bin 736 turisti ağırladı
Mersin'in Tarsus ilçesindeki ören yerlerini, 2019 yılında yerli ve yabancı 53 bin 736 kişi gezdi.
Mersin'in Tarsus ilçesindeki ören yerlerini, 2019 yılında yerli ve yabancı 53 bin 736 kişi gezdi.
Tarsus Müze Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki ziyaretçi sayısı 2018'e göre 6 bin 323 kişi arttı.
Turistlerin en çok ilgi gösterdiği yer olan St. Paul Kuyusu'nu 7 bin 555'i yabancı ziyaretçi olmak üzere toplamda 30 bin 44 kişi gezdi. St. Paul Anıt Müzesi ise 5 bin 993'ü yabancı 23 bin 692 kişiyi ağırladı.
Müdürlük, kuyudaki ziyaretlerden 147 bin 80 lira, anıt müzeden ise 114 bin 475 lira gelir elde etti.