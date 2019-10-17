"Tarsus 3. Gastronomi Günleri"ne doğru

"Tarsus 3. Gastronomi Günleri"ne doğru

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan "Tarsus Gastronomi Günleri"nin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

17.10.2019 17:18

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan "Tarsus Gastronomi Günleri"nin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıya etkiliği düzenleyecek kurumların yetkilileri katıldı.

Toplantıda, 25-27 Ekim'de gerçekleştirilecek "Tarsus Gastronomi Günleri"nde düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu.

Etkinliklerde, "sarıulak" zeytininin tanıtımının yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA
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