"Tarsus 3. Gastronomi Günleri"ne doğru
Mersin'in Tarsus ilçesinde, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan "Tarsus Gastronomi Günleri"nin bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan "Tarsus Gastronomi Günleri"nin bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıya etkiliği düzenleyecek kurumların yetkilileri katıldı.
Toplantıda, 25-27 Ekim'de gerçekleştirilecek "Tarsus Gastronomi Günleri"nde düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu.
Etkinliklerde, "sarıulak" zeytininin tanıtımının yapılması kararlaştırıldı.