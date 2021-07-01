TARSİM, Türkiye 1'inci Çiftçi Zirvesi'ne katıldı

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Türkiye 1'inci Çiftçi Zirvesi kapsamındaki 'Sürdürülebilir Tarım' paneline katıldı.

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Türkiye 1'inci Çiftçi Zirvesi kapsamındaki 'Sürdürülebilir Tarım' paneline katıldı.

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, 29 Haziran tarihinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın himayesinde Turkuvaz Medya Merkezi'nde Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin teşrifleriyle bu yıl ilk kez düzenlenen Türkiye Çiftçi Zirvesi kapsamındaki "Sürdürülebilir Tarım" paneline katıldı. Programa, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki heyet de iştirak etti.

Türkiye tarımının masaya yatırıldığı Zirve çerçevesinde gerçekleştirilen 'Sürdürülebilir Tarım' panelinde moderatörlüğü, Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Feride Cem üstlenirken; Genel Müdür Günal, sürdürülebilir tarım için çok önemli olan tarım sigortalarına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Genel Müdür Günal'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde:

"Dünyanın karşılaştığı en büyük tehditlerden biri olan "iklim değişikliği" son yıllarda Dünya Ekonomik Forumu'nun her yıl yayınladığı Global Riskler Raporunda da ilk sıralarda yerini almaya başladı. Swiss Re'nin raporunda ise, doğal afetlerdeki artış trendi, insanla sermayenin ekonomik gelişmeler ve kentleşme sebebiyle belirli alanlarda yoğunlaşmasına bağlanıyor.

İklim değişikliği, küresel ısınmanın yeryüzünün iklim sistemi üzerindeki pek çok farklı etkisini ifade ediyor. Bu etkiler, yükselen deniz seviyelerini, eriyen buzulları, değişen yağmur düzenlerini, sayıları artan ani seller ve sıcak hava dalgaları gibi olağanüstü hava koşullarını, değişen mevsim uzunluklarını, frekansı ve şiddeti artan dolu, don gibi doğal afetleri içeriyor. TARSİM olarak bu durumu çok yakından gözlemliyoruz. Geçtiğimiz yıl turunçgillerde ve üzümde sıcak hava zararı yaşadık. 80 yılda bir meydana gelen bir durum geçen sene gerçekleşti. Adana'da, Hatay'da, Osmaniye'de ve Mersin'de turunçgillerde sıcak hava zararı ile karşılaştık. Ürünler, küçük meyve döneminde kuruyarak, döküldü.

Biz sıcak hava zararını bu yıl itibarıyla kapsama almak üzere, geçtiğimiz yıl Tarım ve Orman Bakanlığımızla, üniversitelerle ve araştırma enstitülerimizle sinerji içinde çalıştık. Sıcak hava zararı bu yılın başında Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ile 2021 yılı yeniliklerimiz içinde yer alarak, üreticilerimizin hizmetine sunulmuş oldu.

Üreticilerimizi dinliyoruz. Kapsamı her sene genişletiyoruz. Üreticilerimiz son derece uygun primlerle tarım sigortalarını yaptırabiliyor. Sistem üreticilerimiz için son derece ulaşılabilir. Örneğin, 1 dekar alanda üretim miktarı 480 kg, sigorta bedeli 768 TL olan buğday ürününde üreticinin dolu paketi için ödeyeceği tutar sadece 12 TL. Ülkemizde en çok fındık, kayısı, buğday, kiraz ve nektarin gibi ürünler sigortalanıyor. Bunlar lokomotif ürünlerimiz. Aynı zamanda, Hayvan Hayat Sigortalarında da ciddi bir gelişim söz konusu. 2020 yılında 10 milyon büyükbaş ve küçükbaş hayvan sigortalandı. Bununla birlikte, Kümes Hayvanları Hayat, Arıcılık ve Su Ürünleri Hayat Sigortaları branşlarımızla yetiştiricilerimize ulaşıyoruz. Geçtiğimiz aylarda bir kümes çiftliğinde çıkan yangında Bin 300 TL'lik prim ödemesi yapmış bir sigortalı yetiştiricimize 174 bin TL tazminat ödemesi gerçekleştirdik.

Faaliyetlerin sürdürülebilirliği için sigorta çok önemli. Ödediğimiz tazminatlarla üreticimiz tekrar tohumunu alabiliyor, gübresini alabiliyor ve sulamasını yapabiliyor. TARSİM kurulduğundan itibaren üreticilerden alınan 8 milyar TL prim ödemesi karşılığında 9.1 milyar TL civarında hasar ödemesi gerçekleştirildi. Kuraklık verim sigortasına olan ilgi de artıyor. Poliçe sayısı bir önceki yıla göre yüzde 228 oranında artarak 25 binden 84 bin adede yükseldi. 4 Haziran tarihinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda tüm üreticilerimizi sevindirecek bir müjdesi oldu. Kuraklığın, üreticinin tarımsal üretimden elde ettiği gelirdeki dalgalanmaya sebep olan etkilerini azaltmak üzere, köy bazlı kuraklık verim sigortasında Devlet prim desteğimizi önümüzdeki sene yüzde 60'dan yüzde 70'e çıkaracağız. Burada hali hazırda üreticilerimize tazminat ödeme oranı yüzde 70. Bunu da yüzde 80'e çıkaracağız. Bu desteğin çiftçilerimiz için can suyu olacağına inanıyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı