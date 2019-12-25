Haberler » Ekonomi » TARSİM teminatının 2020 yılı kapsamı genişletildi - Ekonomi

TARSİM teminatının 2020 yılı kapsamı genişletildi

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) teminatlarının kapsamı 2020 yılı için genişletilerek, açık alanda yetiştirilen yağ gülü don riskine, su ürünleri isteğe bağlı olarak hırsızlığa, çay ve süs bitkisi fidanları çeşitli zararlara karşı bu kategoriye eklendi.

25.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:44
TARSİM teminatının 2020 yılı kapsamı genişletildi

(TARSİM) teminatlarının kapsamı 2020 yılı için genişletilerek, açık alanda yetiştirilen yağ gülü don riskine, su ürünleri isteğe bağlı olarak hırsızlığa, çay ve süs bitkisi fidanları çeşitli zararlara karşı bu kategoriye eklendi.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler