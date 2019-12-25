TARSİM teminatının 2020 yılı kapsamı genişletildi

25.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:44

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) teminatlarının kapsamı 2020 yılı için genişletilerek, açık alanda yetiştirilen yağ gülü don riskine, su ürünleri isteğe bağlı olarak hırsızlığa, çay ve süs bitkisi fidanları çeşitli zararlara karşı bu kategoriye eklendi.