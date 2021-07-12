TARSİM, Tekirdağ ilinde kanola ve buğday hasadına katıldı
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TARSİM, Tekirdağ ilinde kanola ve buğday hasadına katıldı

TARSİM, Tekirdağ ilinde kanola ve buğday hasadına katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

TARSİM heyeti, Tekirdağ'da gerçekleştirilen kanola ve buğday hasadına katıldı.

TARSİM heyeti, Tekirdağ'da gerçekleştirilen kanola ve buğday hasadına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin teşrif ettiği Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki kanola ve buğday hasadına, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Üstün, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal ve beraberindeki heyet katıldı.

İlaveten, bölgedeki Tarım Sigortaları Havuzu Paydaş Kurum temsilcileriyle bir araya gelen Günal, gerçekleştirilen hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi aldı. Günal, Türkiye'nin hububat ve yağlı tohum üretiminde önemli payı olan bölge üreticilerine, verimli ve bereketli bir hasat dileyerek, son dönemde Tekirdağ ve Edirne illerinde gerçekleşen dolu, fırtına kaynaklı doğal afetler nedeniyle zarar gören üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, sürdürülebilir bir tarım için etkisini giderek artıran küresel iklim değişikliği karşısında tarım sigortasının mutlaka yaptırılması gerektiğini vurguladı. - TEKİRDAĞ

TARSİM, Tekirdağ ilinde kanola ve buğday hasadına katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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TARSİM, Tekirdağ ilinde kanola ve buğday hasadına katıldı - Haberler Ekonomi
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