TARSİM: "Sigorta Haftası kutlu olsun"
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TARSİM: "Sigorta Haftası kutlu olsun"

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TARSİM: "Sigorta Haftası kutlu olsun" TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, bu yıl 31 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında kutlanan Sigorta Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

TARSİM: "Sigorta Haftası kutlu olsun"

İSTANBUL - TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, bu yıl 31 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında kutlanan Sigorta Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, bu yıl 31 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında kutlanan Sigorta Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Kutlama mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Değerli üreticilerimiz ve yetiştiricilerimiz, ülkemiz en doğusundan en batısına kadar her bölgede dolular, seller, hortumlar ve fırtınalarla karşılaşıyor. Maalesef bu durumdan en çok da tarım etkileniyor. Sizler bu felaketler sebebiyle zarar görüyor, gelir kayıpları yaşıyorsunuz. Öyle oluyor ki, üretiminize devam edemediğiniz durumlarla karşılaşıyorsunuz. Tarım sigortası karşılaşabileceğiniz risklerin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkabilecek zararlarınızın telafisi ve yarınlara güvenle ulaşabilmeniz için bir ihtiyaç. TARSİM olarak, ülkemiz tarımı için var gücümüzle çalışıp, sizlerin yanında olmaya gayret ediyoruz. Sizlerin emeği, alın teri bizim için çok değerli. Bu nedenle, doğal afetlere, hayvanlarınız için hastalık ve kazalara karşı devletimizin sizlere sağladığı yüzde 67'ye varan prim desteğinden faydalanarak, tarım sigortanızı yaptırın. Bu vesileyle, ülkemizde yıllardır sigorta ile ilgili toplumsal bilincin oluşturulup, kuvvetlendirilmesine değerli katkılar sağlayan sigorta haftasını kutluyorum. Bir kez daha tarımın sigortasız olmayacağını yineliyor, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum."

TARSİM: 'Sigorta Haftası kutlu olsun'
TARSİM: 'Sigorta Haftası kutlu olsun'
TARSİM: 'Sigorta Haftası kutlu olsun'
TARSİM: 'Sigorta Haftası kutlu olsun'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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