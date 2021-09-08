TARSİM, Isparta ve Antalya'da toplantılar gerçekleştirdi

TARSİM ev sahipliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi'nden yetkililer, eksperler ve akademisyenlerin katılımlarıyla Isparta ve Antalya'da toplantılar gerçekleştirildi.

TARSİM ev sahipliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi'nden yetkililer, eksperler ve akademisyenlerin katılımlarıyla Isparta ve Antalya'da toplantılar gerçekleştirildi.

TARSİM, mevcut uygulamalarını geliştirip, hizmet kalitesini arttırmak, üretici ile yetiştiricilerin memnuniyetini en üst düzeye taşıyabilmek amacıyla, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda TARSİM ev sahipliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi'nden yetkililer, eksperler ve akademisyenlerin katılımlarıyla Isparta ve Antalya'da toplantılar gerçekleştirildi.

Toplantıların ilki, elma ürününde hasar tespit yöntemlerini değerlendirmek üzere, Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde (MAREM) düzenlendi. Teorik ve pratik olmak üzere iki bölümden oluşan Elma Çalıştayı'nda açılış konuşmasını Tarsim A.Ş. Genel Müdürü Serpil Günal gerçekleştirdi. Programın devamında, MAREM'den Dr. Hasan Cumhur Sarısu "Elmada don hasarları", Ziraat Mühendisi Nuran Karatağ "Elmada önemli hastalık ve zararlar", Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi'nden AR-GE Müdür Yardımcısı Erol Yalçınkaya "Elmada teminat dahili ve harici riskler" ve Bitkisel Ürün Sigortaları Hasar Müdürü Fevziye Kayili ise "Elmada hasar tespit teknikleri" başlıklı sunumlar gerçekleştirdi. Program, MAREM'e ait elma bahçesindeki saha çalışması ile sona erdi.

Sera sigortasında hasar tespit yöntemlerinin değerlendirilmesi ve bu çerçevede gerçekleştirilen projenin sonuçlarının paylaşılması amacıyla ise, Antalya'nın Demre ilçesindeki Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nde "Sera Örtü Proje Toplantısı" düzenlendi. Toplantıda açılış konuşmasını Genel Müdür Serpil Günal gerçekleştirirken, Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kenan Büyüktaş liderliğinde sürdürülen sera sigortası uygulamaları ile ilgili projenin sonuçlarını, proje ekibinden Mehmet Kıyar katılımcılarla paylaştı.

Toplantı kapsamında, Bakanlık ile Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi yetkilileri, sera sigortası uygulamalarında dolu riski için zarar eşik değerlerinin ve eskime oranlarının oluşturularak, sera risk inceleme ve hasar tespit kurgusunun yeni bir yaklaşımla ele alınması amacıyla gerçekleştirilen projeye ilişkin görüşlerini bildirdi. Program, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi'nden AR-GE Uzmanı Rabia Çalışkan'ın "Sera Teknik Donanım Unsurları" başlıklı sunumu ve genel değerlendirme bölümünün ardından sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı