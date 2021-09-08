TARSİM, Isparta ve Antalya'da toplantılar gerçekleştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TARSİM, Isparta ve Antalya'da toplantılar gerçekleştirdi

TARSİM, Isparta ve Antalya'da toplantılar gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

TARSİM ev sahipliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi'nden yetkililer, eksperler ve akademisyenlerin katılımlarıyla Isparta ve Antalya'da toplantılar gerçekleştirildi.

TARSİM ev sahipliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi'nden yetkililer, eksperler ve akademisyenlerin katılımlarıyla Isparta ve Antalya'da toplantılar gerçekleştirildi.

TARSİM, mevcut uygulamalarını geliştirip, hizmet kalitesini arttırmak, üretici ile yetiştiricilerin memnuniyetini en üst düzeye taşıyabilmek amacıyla, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda TARSİM ev sahipliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi'nden yetkililer, eksperler ve akademisyenlerin katılımlarıyla Isparta ve Antalya'da toplantılar gerçekleştirildi.

Toplantıların ilki, elma ürününde hasar tespit yöntemlerini değerlendirmek üzere, Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde (MAREM) düzenlendi. Teorik ve pratik olmak üzere iki bölümden oluşan Elma Çalıştayı'nda açılış konuşmasını Tarsim A.Ş. Genel Müdürü Serpil Günal gerçekleştirdi. Programın devamında, MAREM'den Dr. Hasan Cumhur Sarısu "Elmada don hasarları", Ziraat Mühendisi Nuran Karatağ "Elmada önemli hastalık ve zararlar", Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi'nden AR-GE Müdür Yardımcısı Erol Yalçınkaya "Elmada teminat dahili ve harici riskler" ve Bitkisel Ürün Sigortaları Hasar Müdürü Fevziye Kayili ise "Elmada hasar tespit teknikleri" başlıklı sunumlar gerçekleştirdi. Program, MAREM'e ait elma bahçesindeki saha çalışması ile sona erdi.

Sera sigortasında hasar tespit yöntemlerinin değerlendirilmesi ve bu çerçevede gerçekleştirilen projenin sonuçlarının paylaşılması amacıyla ise, Antalya'nın Demre ilçesindeki Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nde "Sera Örtü Proje Toplantısı" düzenlendi. Toplantıda açılış konuşmasını Genel Müdür Serpil Günal gerçekleştirirken, Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kenan Büyüktaş liderliğinde sürdürülen sera sigortası uygulamaları ile ilgili projenin sonuçlarını, proje ekibinden Mehmet Kıyar katılımcılarla paylaştı.

Toplantı kapsamında, Bakanlık ile Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi yetkilileri, sera sigortası uygulamalarında dolu riski için zarar eşik değerlerinin ve eskime oranlarının oluşturularak, sera risk inceleme ve hasar tespit kurgusunun yeni bir yaklaşımla ele alınması amacıyla gerçekleştirilen projeye ilişkin görüşlerini bildirdi. Program, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi'nden AR-GE Uzmanı Rabia Çalışkan'ın "Sera Teknik Donanım Unsurları" başlıklı sunumu ve genel değerlendirme bölümünün ardından sona erdi. - İSTANBUL

TARSİM, Isparta ve Antalya'da toplantılar gerçekleştirdi
TARSİM, Isparta ve Antalya'da toplantılar gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy Mehmet Ali Erbil
Spor Çağdaş Atan Ünal Karaman Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
TARSİM, Isparta ve Antalya'da toplantılar gerçekleştirdi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 10:50:53. #1.15#

title